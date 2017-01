​VIDEO Magia PeRFectiunii - Roger Federer, imperial in meciul cu Tomas Berdych

Berdych a fost neutralizat total dupa doar o ora si 30 de minute, in trei seturi, scor 6-2, 6-4, 6-4.Fan al tenisului modern sau al celui romantic, nu poti sa ramai insensibil la o demonstratie de tenis precum cea bifata, vineri, de Roger Federer in turul trei la Australian Open. In fata unui adversar incomod (Tomas acopera bine terenul, serveste puternic, iar intr-o zi buna poate sa invinga pe oricine din circuit - sa nu uitam faptul ca a ajuns pana in semifinale la AO in 2014 si 2015), Fedex a impresionat la aproape toate capitolele.A "zburdat" efectiv pe teren, jocul sau exprimand bucurie, bucuria sincera cu care se joaca un copil in parc dupa terminarea lectiilor pentru a doua zi.Primul serviciu a atins un procentaj al succesului pe care chiar si Novak Djokovic intr-o zi buna ar fi invidios (95%) - elvetianul a castigat 39 din cele 41 de puncte jucate. Reverul a fost intr-o zi de gratie, deschizand si inchizand unghiuri dupa bunul plac, spre deznadejdea unui Berdych care s-a luptat pentru fiecare punct...Forehandul (despre care Nadal a spus la un moment dat - si nu doar el - ca este cel mai bun in istoria tenisului) a fost la cote inalte: Roger a "taiat" terenul in doua cu dreapta - a trimis perfect atat in cross (lung sau scurt) cat si in lung de linie...Magia jocului i-a facut pe spectatorii de pe "Rod Laver Arena" sa aplaude in picioare, minute in sir, dupa terminarea partidei lui Roger cu Tomas.Urmeaza Kei Nishikori in optimi (un adversar foarte dificil), iar intr-un traseu ipotetic Andy Murray (in sferturi) si Stanislas Wawrinka (in semifinale). Indiferent daca va ajunge sau nu pana la capat (sa cucereasca Grand Slam-ul cu numarul 18) sau va parasi competitia in turul urmator, Roger Federer ne-a oferit vineri inca un meci memorabil, pe care sa putem sa il revedem peste ani tot cu aceeasi placere..."Federer a jucat la un nivel incredibil, nu l-am mai vazut asa de ani buni" -