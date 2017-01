Australian Open: Roger Federer s-a calificat in optimi dupa ce l-a invins pe Tomas Berdych (Rezultatele zilei)

Partida a durat o ora si 30 de minute.A fost intalnirea cu numarul 23 dintre cei doi jucatori, scorul fiind 17-6 in favoarea elvetianului.In optimile de finala, Federer il va infrunta pe japonezul Kei Nishikori (5 ATP), cap de serie numarul 5. De-a lungul timpului, Federer si Nishikori s-au mai duelat de sase ori, scorul fiind 4-2 pentru jucatorul din Elvetia.Asi: 8-13Duble greseli: 2-3Puncte castigate cu primul serviciu: 39/41 (95%) vs 43/51 (84%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 17/29 (59%) vs 9/30 (30%)Puncte castigate la fileu: 20/23 (87%) vs 8/18 (44%)Puncte de break castigate: 4/5 (80%) vs 0/0 (0%)Lovituri castigatoare: 40 vs 26Erori nefortate: 17-14Total puncte castigate: 85-66Distanta alergata: 1171.2 metri vs 1391.1 metri.17-Roger Federer - 10-Tomas Berdych 6-2 6-4 6-45-Kei Nishikori - Lukas Lacko 6-4 6-4 6-4Daniel Evans - 27-Bernard Tomic 7-5 7-6(2) 7-6(3)4-Stanislas Wawrinka - 29-Viktor Troicki 3-6 6-2 6-2 7-6(7)1-Andy Murray - 31-Sam Querrey 6-4 6-2 6-412-Jo-Wilfried Tsonga - 23-Jack Sock 7-6(4) 7-5 6-7(8) 6-3Mischa Zverev - Malek Jaziri 6-1 4-6 6-3 6-0Andreas Seppi - Steve Darcis 4-6 6-4 7-6(1) 7-6(2)