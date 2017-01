Australian Open: Begu si Tecau joaca sambata in primul tur la dublu mixt; Olaru va evolua la dublu feminin

Begu si Tecau vor evolua in meciul trei de pe terenul 15, in compania cuplului Vania King/Aisam-Ul-Haq Qureshi (SUA/Pakistan).La dublu feminin, Raluca Olaru si sportiva ucraineana Olga Savciuk vor intalni in meciul trei de pe terenul 13 perechea Raquel Atawo/Yifan Xu (SUA/China), cap de serie numarul 11. Meciul conteaza pentru turul doi.Romania va avea sambata si o reprezentanta la junioare, Mihaela Lorena Marculescu, care va juca in primul tur impotriva sportivei chineze Chengyiyi Yuan, in ultimul meci de pe terenul 12, potrivit News.ro.