​Australian Open: Horia Tecau si Florin Mergea, in optimile probei de dublu

Tecau si Rojer au invins in turul doi cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop, scor 6-3, 6-4, intr-o ora si zece minute.Mergea si Inglot s-au impus in fata perechii franceze Julien Benneteau/Jeremy Chady, scor 3-6, 7-6 (5), 7-6 (2), in doua ore si 38 de minute.In turul trei, Horia Tecau si Jean-Julien Rojer vor intalni perechea care va castiga meciul Marc Polmans/Andrew Whittington (Australia) - Daniel Nestor/Edouard Roger-Vasselin (Canada/Franta), cap de serie 8.Florin Mergea si Dominic Inglot vor avea ca adversara in faza urmatoare perechea care se va impune in meciul Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (Franta), cap de serie 1 - Jerzy Janowicz/Marcin Matkowski (Polonia), potrivit News.ro.Daca vor trece de optimi, Horia Tecau si Florin Mergea vor fi adversari in urmatoarea runda a competitiei de la Melbourne.