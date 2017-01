​Australian Open: Rafael Nadal, calificat in turul trei la competitia de la Melbourne (Rezultatele complete ale zilei)

Nadal a avut nevoie de doua ore si 12 minute pentru a se impune in fata jucatorului din Cipru.In urma acestei victorii, scorul intalnirilor directe a devenit 9-1 pentru iberic.In turul urmator, Nadal il va infrunta pe Alexander Zverev (Germania, locul 24 ATP). De-a lungul timpului, cei doi jucatori s-au mai confruntat o singura data, in optimile turneului de la Indian Wells (2016). Nadal s-a impus cu 6-7(8), 6-0, 7-5.9-Rafael Nadal - Marcos Baghdatis 6-3 6-16-38-Dominic Thiem - Jordan Thompson 6-2 6-1 6-7(6) 6-4Benoit Paire - Fabio Fognini 7-6(3) 4-6 6-3 3-6 6-3Denis Istomin - 2-Novak Djokovic 7-6(8) 5-7 2-6 7-6(5) 6-424-Alexander Zverev - Frances Tiafoe 6-2 6-3 6-420-Ivo Karlovic - Andrew Whittington 6-4 6-4 6-46-Gael Monfils - Alexandr Dolgopolov 6-3 6-4 1-6 6-011-David Goffin - Radek Stepanek 6-4 6-0 6-33-Milos Raonic - Gilles Muller 6-3 6-4 7-6(4)21-David Ferrer - Ernesto Escobedo 2-6 6-4 6-4 6-215-Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Chung Hyeon (South Korea) 1-6 6-4 6-4 6-413-Roberto Bautista (Spain) beat Yoshihito Nishioka (Japan) 6-2 6-3 6-325-Gilles Simon (France) beat Rogerio Dutra Silva (Brazil) 6-4 6-1 6-132-Philipp Kohlschreiber (Germany) beat Donald Young (U.S.) 7-5 6-3 6-030-Pablo Carreno (Spain) beat Kyle Edmund (Britain) 6-2 6-4 6-218-Richard Gasquet (France) beat Carlos Berlocq (Argentina) 6-1 6-1 6-1