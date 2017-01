Australian Open: Sorana Carstea, Horia Tecau si Florin Mergea vor evolua vineri

o va intalni pe sportiva americana Alison Riske (42 WTA), in ultimul meci de pe terenul 2, probabil de la ora 07.00.De-a lungul timpului, Carstea si Riske s-au intalnit de tei ori, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea noastra. A fost 6-2, 7-6(4) in 2007 pentru Alison la US Open, apoi 3-6, 6-2, 6-3 la Washington in 2013 pentru Sorana si 6-3, 6-4 in 2014 la Pattaya tot pentru Carstea.Tot vineri,, favoriti 16, vor juca in turul doi la dublu in compania perechii franceze Julien Benneteau/Jeremy Chady, in primul meci de pe terenul 8, de la ora 02.00.Pe terenul 20, tot de la ora 02.00,, pereche cap de serie 11, va intalni in turul doi la dublu cuplul olandez Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop, scrie News.ro.