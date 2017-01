Australian Open: Inca o surpriza la Melbourne - Agnieszka Radwanska, eliminata in turul doi de Mirjana Lucic-Baroni

In varsta de 34 de ani, Lucic-Baroni a trecut in doua seturi, scor 6-3, 6-2, de una din cele mai dificile adversare din circuit - Agnieszka Radwanska.Poloneza a fost fara raspuns in fata loviturilor puternice si a jocului agresiv al Mirjanei. Meciul a durat doar o ora si doua minute. Pentru a ne face o idee si mai buna asupra desfasurarii jocului, putem spune statistica in privinta loviturilor castigatoare: 33-8 pentru jucatoarea din Croatia.Sportiva din Croatia a reusit sa o elimine in doua randuri pe Simona Halep de la turneele de Grand Slam. In 2014, in turul trei de la US Open () si in 2015 la Roland Garros, in turul doi ().Maria Sakkari - 28-Alize Cornet 7-5 4-6 6-122-Daria Gavrilova - Ana Konjuh 6-2 1-6 6-412-Timea Bacsinszky - Danka Kovinic 6-1 7-6(5)Mirjana Lucic-Baroni - 3-Agnieszka Radwanska 6-3 6-2Nicole Gibbs - Irina Falconi 6-4 6-1Jennifer Brady - Heather Watson 2-6 7-6(3) 10-816-Barbora Strycova - Andrea Petkovic 6-0 7-514-Elena Vesnina - Mandy Minella 6-3 6-36-Dominika Cibulkova - Hsieh Su-Wei 6-4 7-6(8)17-Caroline Wozniacki - Donna Vekic 6-1 6-321-Caroline Garcia - Oceane Dodin 6-7(3) 6-4 6-4Jelena Ostapenko - 31-Yulia Putintseva 6-3 6-19-Johanna Konta - Naomi Osaka 6-4 6-230-Ekaterina Makarova - Sara Errani 6-2 3-2 (abandon Errani)5-Karolina Pliskova - Anna Blinkova 6-0 6-2.