VIDEO Surpriza imensa la Australian Open: Novak Djokovic, invins in turul doi de locul 117 ATP

Denis Istomin a reusit prima victorie in fata lui Novak Djokovic, precedentele cinci intalniri fiind castigate de sarb.Jucatorul din Uzbekistan a avut nevoie de patru ore si 48 de minute pentru a se impune in meciul cu numarul doi ATP.14 asi si 9 duble greseli.72% din puncte castigate cu primul serviciu si 55% cu al doilea.Puncte castigate la fileu: 32/43 (74%).Lovituri castigatoare: 68Erori nefortate: 72.Interesant este faptul ca Nole a avut 193 de puncte castigate in total, fata de 186 ale adversarului. Cu toate acestea, fostul lider mondial a fost invins intr-un meci maraton de cinci seturi si aproape cinci ore.Surpriza este cu atat mai mare cu cat Australian Open poate fi considerat, pe buna dreptate, drept turneul "de casa" a lui Novak Djokovic. Sarbul are cele mai multe titluri castigate din jucatorii in activitate - 6. Nole s-a simtit foarte bine la Melbourne in ultimele sezoane, acolo unde a fost in multe momente fara rival.Djokovic a fost eliminat pentru prima data dupa 2008 in runda a doua a unui turneu de Grand Slam. Potrivit bbc.com, Djokovic a pierdut pentru a doua oara in sapte ani in fata unui jucator din afara topului 100 ATP. Sarbul a mai fost invins de Juan Martin del Porto (145 ATP), la Jocurile Olimpice de la Rio.In turul trei, Istomin il va intalni pe spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 31 ATP.Roy Emerson (Australia) - 6. Dupa 1969 -(2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016).Roy Emerson - 5. Dupa 1969 -(2011, 2012, 2013).Denis Istomin - 2-Novak Djokovic 7-6(8) 5-7 2-6 7-6(5) 6-424-Alexander Zverev - Frances Tiafoe (U.S.) 6-2 6-3 6-420-Ivo Karlovic - Andrew Whittington 6-4 6-4 6-46-Gael Monfils - Alexandr Dolgopolov 6-3 6-4 1-6 6-011-David Goffin - Radek Stepanek 6-4 6-0 6-33-Milos Raonic - Gilles Muller 6-3 6-4 7-6(4)21-David Ferrer - Ernesto Escobedo 2-6 6-4 6-4 6-215-Grigor Dimitrov - Chung Hyeon 1-6 6-4 6-4 6-413-Roberto Bautista - Yoshihito Nishioka 6-2 6-3 6-325-Gilles Simon - Rogerio Dutra Silva 6-4 6-1 6-132-Philipp Kohlschreiber - Donald Young 7-5 6-3 6-030-Pablo Carreno - Kyle Edmund 6-2 6-4 6-218-Richard Gasquet - Carlos Berlocq 6-1 6-1 6-1