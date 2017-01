Australian Open: Raluca Olaru s-a calificat in turul doi al probei de dublu; Irina Begu si Sorana Carstea au fost eliminate

Olaru si Savciuk, care au o finala la Shenzhen si un titlu la Hobart in 2017, vor juca in turul secund contra perechii Raquel Atawo (SUA)/Yifan Xu (China), cap de serie numarul 11, victorioasa cu 6-4, 3-6, 6-2 in fata australiencelor Jessica Moore/Storm Sanders.Dupa ce Monica Niculescu (avand-o partenera pe americanca Abigail Spears) a pierdut miercuri in primul tur la dublu, joi a fost randul altor doua romance sa paraseasca aceasta proba, Irina Begu si Sorana Carstea.Begu si Lara Arruabarrena (Spania) au fost intrecute de cuplul Louisa Chirico (SUA)/Elise Mertens (Belgia) cu 6-3, 6-4, in timp ce Carstea si Carina Witthoeft (Germania), capi de serie numarul 15, au fost invinse de perechea Timea Babos (Ungaria)/Anastasia Pavliucenkova (Rusia), cu 6-4, 6-2.Perechile invinse vor primi cate 14.800 de dolari australieni si 10 puncte WTA, iar Olaru si Savciuk si-au asigurat 23.000 dolari si 130 de puncte WTA.