Australian Open: Irina-Camelia Begu, Raluca Olaru si Sorana Carstea vor juca joi in primul tur la dublu

Perechea Irina-Camelia Begu/ Lara Arruabarrena (Romania/Spania) va intalni cuplul Louisa Chirico/Elise Mertens (SUA/Belgia) in al doilea meci de pe terenul 5.Dupa incheierea acestei dispute, va avea loc, tot pe terenul 5, meciul Raluca Olaru/Olga Savciuk (Romania/Ucraina) vs Naomi Osaka/Monica Puig (Japonia/Puerto Rico).In al treilea meci de pe terenul 14 se vor duela perechile Sorana Carstea/Carina Witthoeft (Romania/Germania), cap de serie 15, vs Timea Babos/Anastasia Pavliucenkova (Ungaria/Rusia).