Sorana Carstea, dupa calificarea in turul trei de la Australian Open: "Am o tactica pe care trebuie sa o respect la fiecare punct"

"Sunt bucuroasa pentru ca am reusit sa termin in doua seturi. Cred ca am jucat destul de solid si ca mi-am respectat planul. Ma bucur foarte mult. Nu stau sa constientizez rezultatul. Azi ma bucur, iar de maine (n.r. joi) pregatim meciul urmator" -"Eu am o tactica pe care trebuie sa o respect la fiecare punct. Cred ca am facut destul de bine asta. Au fost si ceva momente in care am facut greseli usoare. Totusi, mi-am vazut de treaba", a completatIn turul trei,De-a lungul timpului, Carstea si Riske s-au intalnit de tei ori, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea noastra. A fost 6-2, 7-6(4) in 2007 pentru Alison la US Open, apoi 3-6, 6-2, 6-3 la Washington in 2013 pentru Sorana si 6-3, 6-4 in 2014 la Pattaya tot pentru Carstea.Pentru performanta de pana acum de la Australian Open, Sorana va primi 130.000 dolari australieni si 130 de puncte WTA.Sorana este una din jucatoarele cu "vechime" la Australian Open, la cei 27 de ani ai sai. A participat deja de opt ori la intrecerea de la Melbourne. Ce a facut pana acum: 2008 - turul intai, 2009 - turul intai, 2010 - turul al doilea, 2011 - turul al doilea, 2012 - turul al treilea, 2013 - turul al treilea, 2014 - turul intai, 2015 - turul intai, in 2016 nu a participat.