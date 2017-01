Australian Open: Sorana Carstea, in turul trei dupa o victorie in fata Carlei Suarez Navarro

Aflata intr-o evidenta revenire de forma, Sorana s-a impus in mininum de seturi, scor 7-6(1), 6-3, dupa o disputa care a durat o ora si 33 de minute.Asi: 0Duble greseli: 5Puncte castigate cu primul serviciu: 67% (24/36)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42% (11/26)Puncte castigate la fileu: 6/8 (75%)Puncte de break castigate: 5/14 (36%)Lovituri castigatoare: 25Erori nefortate: 37Total puncte castigate: 79 (fata de 60 Suarez Navarro)Distanta alergata: 1619,3 metri.In turul trei,De-a lungul timpului, Carstea si Riske s-au intalnit de tei ori, scorul fiind 2-1 pentru jucatoarea noastra. A fost 6-2, 7-6(4) in 2007 pentru Alison la US Open, apoi 3-6, 6-2, 6-3 la Washington in 2013 pentru Sorana si 6-3, 6-4 in 2014 la Pattaya tot pentru Carstea.Pentru performanta de pana acum de la Australian Open, Sorana va primi 130.000 dolari australieni si 130 de puncte WTA.Sorana este una din jucatoarele cu "vechime" la Australian Open, la cei 27 de ani ai sai. A participat deja de opt ori la intrecerea de la Melbourne. Ce a facut pana acum: 2008 - turul intai, 2009 - turul intai, 2010 - turul al doilea, 2011 - turul al doilea, 2012 - turul al treilea, 2013 - turul al treilea, 2014 - turul intai, 2015 - turul intai, in 2016 nu a participat.