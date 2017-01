Australian Open: Victorii pentru perechile lui Horia Tecau si Florin Mergea in runda inaugurala

Tecau si Rojer s-au impus in primul tur in fata cuplului Philipp Petzschner/Mikhail Youzhny (Germania/Rusia), scor 7-6 (5), 7-6 (3), intr-o ora si 41 de minute.Mergea si Inglot au trecut in runda inaugurala de perechea australiana Luke Saville/Jordan Thompson, scor 6-2, 7-5, intr-o ora si 19 minute.In turul doi, Tecau si Rojer vor intani perechea care se va impune in meciul Wesley Koolhof/Matwe Middelkoop (Olanda) - Julio Peralta/Horacio Zeballos (Chile/Argentina), iar Mergea si Inglot vor juca impotriva castigatorilor din meciul Julien Benneteau/Jeremy Chardy (Franta) - Mariusz Fyrstenberg/Martin Klizan (Polonia/Slovacia).Premiul pentru calificarea in turul doi este de 14.800 de dolari australieni.