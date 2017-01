VIDEO Australian Open: Roger Federer continua competitia de la Melbourne - Duel cu Tomas Berdych in turul trei

Roger Federer, in turul trei la AO

Roger a stat pe teren doua ore si trei minute pentru a trece de talentatul jucator american.Miercuri, serviciul a fost arma principala a fostului lider mondial, elvetianul reusind nu mai putin de 17 asi. Fedex a castigat 82% din punctele jucate cu primul serviciu si 56% cu al doilea.A castigat 24/29 din punctele disputate la fileu (83%) si a fructificat 3/8 sanse de break (38%).De asemenea, Fedex a izbutit 48 de lovituri castigatoare si a comis 41 de erori nefortate."Nu am prins neaparat o zi buna, nu m-am simtit chiar perfect. Important este insa pana la urma ca am castigat. Este un jucator bun (n.r. Noah Rubin), tanar, a evoluat bine astazi. Urmeaza duelul cu Tomas, care m-a invins de mai multe ori, inclusiv la Wimbledon. Stiu ca vrea sa ma invinga si acum" -De-a lungul timpului, Federer si Berdych s-au intalni de 22 de ori, scorul fiind 16-6 in favoarea elvetianului.