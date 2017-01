​Australian Open: Irina-Camelia Begu, eliminata in turul doi de Kristyna Pliskova

Dupa o ora si 37 de minute, Kristyna s-a impus in doua seturi, scor 6-4, 7-6 (8).Daca ar fi trecut de Kristyna, Irina ar fi intalnit-o in turul al treilea pe Angelique Kerber, liderul din clasamentul WTA.Irina-Camelia Begu va primi 56.000 de euro si 70 de puncte in ierarhia WTA pentru participarea la primul Grand Slam al anului.A fost a sasea prezenta a Irinei la turneul de la Antipozi. Cel mai bun rezultat: optimi, in 2015. Ce a facut pana acum: 2012 - turul 1, 2013 - turul 2, 2014 - turul 1, 2015 - optimi, 2016 - eliminata in primul tur.