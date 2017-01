Ivo Karlovic, nou record de asi la Australian Open - Croatul a reusit 75, dupa un meci cu 22-20 in decisiv in fata lui Horacio Zeballos

Karlovic s-a calificat in turul doi de la AO dupa un meci maraton cu Zeballos. A fost nevoie de 42 de game-uri in setul decisiv pentru a putea fi stabilit invingatorul disputei.Croatul a castigat pana la urma, scor 6-7 (6/8), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20, reusind sa doboare si recorul de asi dintr-un meci de la AO: 75. Vechea performanta ii apartinea lui Joachim Johansson (Suedia). Acesta a reusit 51 intr-un meci impotriva lui Andre Agassi, disputat in 2005.A fost cel mai lung set decisiv din istoria AO: doua ore si 37 de minute.Partida de cinci ore si 14 minute este a patra cea mai lunga din istoria turneului de Grand Slam de la Melbourne, pe prima pozitie gasindu-se finala dintre Novak Djokovic si Rafael Nadal, din 2012: a durat cinci ore si 34 de minute.Printre altele, Ivo a comis 12 duble greseli si 51 de erori nefortate, dar a reusit si 141 de lovituri castigatoare impotriva lui Zeballos.Recordul personal de asi intr-un meci al lui Ivo dateaza insa din 2009, de la un meci din Cupa Davis cu Radek Stepanek: 78.In turul doi, Ivo Karlovic il va intalni pe australianul Andrew Whittington.Denis Istomin - Ivan Dodig 6-1 6-4 3-6 7-520-Ivo Karlovic - Horacio Zeballos 6-7(6) 3-6 7-5 6-2 22-202-Novak Djokovic - Fernando Verdasco 6-1 7-6(4) 6-215-Grigor Dimitrov - Christopher O'Connell 7-6(2) 6-3 6-3Fabio Fognini - 28-Feliciano Lopez 7-5 6-3 7-5Benoit Paire - Tommy Haas 7-6(2) 6-4 0-0 (abandon Haas)6-Gael Monfils - Jiri Vesely 6-2 6-3 6-2Ernesto Escobedo - Daniil Medvedev 7-5 4-6 7-6(5) 6-1Jordan Thompson - Joao Sousa 6-7(2) 4-6 6-3 6-2 6-1Chung Hyeon - Renzo Olivo 6-2 6-3 6-221-David Ferrer - Omar Jasika 6-3 6-0 6-2Alexandr Dolgopolov - Borna Coric 6-3 6-4 3-6 7-6(7)Radek Stepanek - Dmitry Tursunov 6-2 7-6(1) 6-38-Dominic Thiem - Jan-Lennard Struff 4-6 6-4 6-4 6-318-Richard Gasquet - Blake Mott 6-4 6-4 6-2Andrew Whittington - Adam Pavlasek 6-4 4-6 6-2 6-3Gilles Muller- Taylor Fritz 7-6(6) 7-6(5) 6-313-Roberto Bautista - Guido Pella 6-3 6-1 6-1Carlos Berlocq - Radu Albot 6-4 7-6(4) 5-7 7-6(8)Kyle Edmund - Santiago Giraldo 6-2 7-5 6-39-Rafa Nadal - Florian Mayer 6-3 6-4 6-4Marcos Baghdatis - Mikhail Youzhny 6-3 3-0 (abandon Youzhny)30-Pablo Carreno - Peter Polansky 6-0 3-6 3-6 6-2 3-0 (abandon Polansky)11-David Goffin - Reilly Opelka 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4Frances Tiafoe - Mikhail Kukushkin 6-1 6-7(3) 6-3 6-2Yoshihito Nishioka - Alex Bolt 6-4 1-6 6-2 6-43-Milos Raonic - Dustin Brown 6-3 6-4 6-2Rogerio Dutra Silva - Jared Donaldson 3-6 0-6 6-1 6-4 6-424-Alexander Zverev - Robin Haase 6-2 3-6 5-7 6-3 6-232-Philipp Kohlschreiber - Nikoloz Basilashvili 6-4 3-6 7-6(2) 6-4Donald Young - Thomas Fabbiano 6-4 7-6(1) 6-425-Gilles Simon - Michael Mmoh 6-1 6-3 6-3.