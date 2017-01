Simona Halep, la intoarcerea in tara: "Mi-am revenit psihic dupa acest esec, sper sa fiu la Fed Cup, imi doresc asta"

"Mi-am revenit psihic dupa acest esec. Am avut si pana acum grija de mine, dar incerc sa am si mai multa pe viitor. Am avut probleme medicale acolo, insa nu am avut dureri cat m-am aflat in Romania. Sper sa revin in cateva zile sau saptamani" -"Sunt trista si suparata de ceea ce s-a intamplat, dar nu e un capat de tara. Mai sunt multe turnee si ma bucur ca sunt acasa si vad zapada. Nu stiu cat de grava este accidentarea, astazi voi face un RMN si voi afla mai multe. Din cate stiu de la RMN-ul precedent nu a fost nimic foarte grav, este doar o tendinita la tendonul rotulian si doare. Mi-as dori sa joc la Fed Cup, cred ca am destul timp sa ma recuperez. Dar nu pot sa dau mai multe detalii acum, trebuie sa vad doctorul mai intai" - Simona Halep, in legatura cu prezenta ei la meciul dintre Romania si Belgia, din primul tur al Grupei Mondiale II a competitiei."Sorana Carstea are sanse sa treaca de Carla Suarez Navarro. Si Irina Begu cred ca poate merge mai departe si sunt convinsa ca va face un meci bun contra lui Angelique Kerber", a completatCap de serie numarul patru la primul Grand Slam al anului,(SUA - 52 WTA), scor 6-3, 6-1. Si in 2016,