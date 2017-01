VIDEO Australian Open: Novak Djokovic, in turul doi dupa o victorie in trei seturi cu Fernando Verdasco

Avertizat de evolutia buna a lui Verdasco din semifinala de la Doha (acolo unde ibericul a avut cinci mingi de meci), Nole a practicat un tenis complet in partida de debut de la Australian Open.Sarbul s-a aparat incredibil, a facut fantastic tranzitia din defensiva in ofensiva si nu l-a mai lasat pe Nando sa ajunga in situatia in care sa conduca soarta meciului. Primul set a fost unul in care practic ibericul nu a contat (6-1 pentru Djoker), Fernando "venind" pe teren de-abia in al doilea set.Desi a reusit mai multe break-uri si a aratat o alta atitudine, Nando nu a servit deloc constant, iar setul a fost impins in tie-break, acolo unde fostul lider mondial s-a impus cu 7-4.Acuzand efortul mare depus in al doilea set, Fernando a scazut din nou nivelul jocului, iar Nole l-a taxat prompt (6-2). Meciul de pe "Rod Laver Arena" s-a intins pe durata a doua ore si 20 de minute. Novak a comis 34 de erori nefortate si a reusit 24 de lovituri castigatoare. De cealalta parte, Verdasco a "impresionat" la capitolul rame pe forehand, multe din acestea venind in momentele importante ale disputei. Spaniolul a comis 56 de erori nefortate.Denis Istomin - Ivan Dodig 6-1 6-4 3-6 7-520-Ivo Karlovic - Horacio Zeballos 6-7(6) 3-6 7-5 6-2 22-202-Novak Djokovic - Fernando Verdasco 6-1 7-6(4) 6-215-Grigor Dimitrov - Christopher O'Connell 7-6(2) 6-3 6-3Fabio Fognini - 28-Feliciano Lopez 7-5 6-3 7-5Benoit Paire - Tommy Haas 7-6(2) 6-4 0-0 (abandon Haas)6-Gael Monfils - Jiri Vesely 6-2 6-3 6-2Ernesto Escobedo - Daniil Medvedev 7-5 4-6 7-6(5) 6-1Jordan Thompson - Joao Sousa 6-7(2) 4-6 6-3 6-2 6-1Chung Hyeon - Renzo Olivo 6-2 6-3 6-221-David Ferrer - Omar Jasika 6-3 6-0 6-2Alexandr Dolgopolov - Borna Coric 6-3 6-4 3-6 7-6(7)Radek Stepanek - Dmitry Tursunov 6-2 7-6(1) 6-38-Dominic Thiem - Jan-Lennard Struff 4-6 6-4 6-4 6-318-Richard Gasquet - Blake Mott 6-4 6-4 6-2Andrew Whittington - Adam Pavlasek 6-4 4-6 6-2 6-3Gilles Muller- Taylor Fritz 7-6(6) 7-6(5) 6-313-Roberto Bautista - Guido Pella 6-3 6-1 6-1Carlos Berlocq - Radu Albot 6-4 7-6(4) 5-7 7-6(8)Kyle Edmund - Santiago Giraldo 6-2 7-5 6-39-Rafa Nadal - Florian Mayer 6-3 6-4 6-4Marcos Baghdatis - Mikhail Youzhny 6-3 3-0 (abandon Youzhny)30-Pablo Carreno - Peter Polansky 6-0 3-6 3-6 6-2 3-0 (abandon Polansky)11-David Goffin - Reilly Opelka 6-4 4-6 6-2 4-6 6-4Frances Tiafoe - Mikhail Kukushkin 6-1 6-7(3) 6-3 6-2Yoshihito Nishioka - Alex Bolt 6-4 1-6 6-2 6-43-Milos Raonic - Dustin Brown 6-3 6-4 6-2Rogerio Dutra Silva - Jared Donaldson 3-6 0-6 6-1 6-4 6-424-Alexander Zverev - Robin Haase 6-2 3-6 5-7 6-3 6-232-Philipp Kohlschreiber - Nikoloz Basilashvili 6-4 3-6 7-6(2) 6-4Donald Young - Thomas Fabbiano 6-4 7-6(1) 6-425-Gilles Simon - Michael Mmoh 6-1 6-3 6-3.