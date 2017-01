​VIDEO Australian Open: Serena Williams, debut solid cu Belinda Bencic

In varsta de 35 de ani, Serena a dominat disputa de pe "Rod Laver Arena", invingand-o categoric pe Belinda, speranta tenisului elvetian (19 ani - locul 59 WTA). In 2015, Bencic reusise sa o invinga pe Serena in turneul de la Toronto.In turul doi, Serena o va intalni pe Lucie Safarova (Cehia - locul 61 WTA). Safarova a reusit sa joace finala de la Roland Garros in 2015, fiind invinsa chiar de Serena Williams (6-3, 6-7(2), 6-2).