Australian Open: Monica Niculescu, eliminta in primul tur de numarul 189 mondial

Monica Niculescu a parasit turneul de la Australian Open inca din primul tur, dupa o infrangere surprinzatoare in fata rusoaicei Anna Blinkova (nr. 189 WTA).Romanca a pierdut in trei seturi, scor 2-6, 6-4, 4-6, dupa un meci care a durat doua ore si 17 minute si in care a reusit foarte rar sa-si faca jocul in fata unei debutante intr-o competitie de Mare Slem, potrivit prosport.ro 05.40 Ana Bogdan a pierdut primul set al meciului cu rusoaica Vesnina.Monica Niculescu a reusit un salt de 8 de locuri si a urcat pe pozitia 32 in clasamentul WTA, dat publicitatii luni, dupa ce ajuns pana in finala turneului de la Hobart. Simona Halep ramane pe locul patru in ierarhia mondiala, cu un avans de doar 103 puncte fata de urmatoarea clasata, Karolina Pliskova (Cehia).Eugenie Bouchard - Louisa Chirico 6-0 6-4Carina Witthoeft - Eri Hozumi 7-5 7-6(6)Peng Shuai - 23-Daria Kasatkina 6-0 7-6(5)10-Carla Suarez Navarro - Jana Cepelova 6-2 6-28-Svetlana Kuznetsova - Mariana Duque 6-0 6-1Julia Boserup - Francesca Schiavone 6-2 6-4Stefanie Voegele - Kurumi Nara 2-6 6-2 6-311-Elina Svitolina - Galina Voskoboeva 6-0 6-2Ashleigh Barty - Annika Beck 6-4 7-5CoCo Vandeweghe - 15-Roberta Vinci 6-1 7-6(3)24-Anastasia Pavlyuchenkova - Evgeniya Rodina 6-1 7-6(2)20-Zhang Shuai - Aliaksandra Sasnovich 6-0 6-3Pauline Parmentier - Misaki Doi 7-5 7-5Kristyna Pliskova - Viktorija Golubic 6-3 2-6 6-432-Anastasija Sevastova - Nao Hibino (Japan) 6-4 0-0 (abandon Hibino)Natalia Vikhlyantseva - Vania King 6-3 6-2Jaimee Fourlis - Anna Tatishvili 6-4 6-313-Venus Williams - Kateryna Kozlova 7-6(5) 7-5Kristina Kucova - Christina McHale 6-4 6-0Jelena Jankovic - 26-Laura Siegemund 6-1 1-6 6-4Alison Riske - Madison Brengle 7-5 6-3Varvara Lepchenko - 19-Kiki Bertens 7-5 7-6(5)Julia Goerges - Katerina Siniakova 3-6 6-3 6-4Samantha Crawford - Lauren Davis 4-6 6-3 6-07-Garbine Muguruza Blanco - Marina Erakovic 7-5 6-4Mona Barthel - Destanee Aiava 6-3 7-6(4)Duan Yingying - Rebecca Sramkova 6-3 6-4