Australian Open: Angelique Kerber, calificare cu probleme in turul doi

Invinsa deja de doua ori in acest an, Angie a jucat cu ceva presiune, lucru care s-a vazut cel mai bine in setul al doilea. Dupa un 6-2 in prima mansa, Kerber a condus cu 5-3 si a servit pentru meci la 5-4, insa a pierdut patru game-uri la rand, iar partida s-a dus in decisiv.Cu lovituri aspre si cu o deplasare buna, Lesia i-a facut viata grea castigatoarei de la Melbourne din 2016. Pana la urma insa, jucatoarea din Ucraina nu a mai putut sa tina ritmul ridicat si in partea a doua a decisivului, iar Kerber s-a impus cu 6-2, calificandu-se in turul al doilea.Aflata intr-o perioada mai putin fasta in raport cu performantele de anul trecut, Angie a comis patru duble greseli si 34 de erori nefortate.In turul doi, Kerber o va intalni pe compatrioata Carina Witthoeft (locul 89 in ierarhia de simplu).