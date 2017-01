​Australian Open: Sorana Cirstea s-a calificat in turul al doilea

Sorana a avut nevoie de o ora si 11 minute pentru a se impune in fata jucatoarei de 21 de ani. A fost prima intalnire dintre Cirstea si Khromacheva.Pentru calificarea in runda a doua la Australian Open, Cirstea va primi un cec in valoare de 56.000 de euro si 70 de puncte WTA.In turul urmator, Cirstea o va intalni pe castigatoarea meciului dintre Jana Cepelova (Slovacia, locul 102 WTA) si Carla Suarez Navarro (Spania, locul 12 WTA), cap de serie numarul 10.Sorana se afla la a noua participare la turneul de la Melbourne. Ce a facut pana acum: 2008 - turul intai, 2009 - turul intai, 2010 - turul al doilea, 2011 - turul al doilea, 2012 - turul al treilea, 2013 - turul al treilea, 2014 - turul intai, 2015 - turul intai, in 2016 nu a participat.

Irina-Camelia Begu s-a calificat si ea in turul secund, dupa 5-7, 6-3, 6-4 cu Iaroslava Shvedova (Kazahstan, locul 41 WTA), in timp ce Simona Halep a fost invinsa de americanca Shelby Rogers (57 WTA), cu 6-3, 6-1, iar Patricia Maria Tig a fost surclasata de Monica Puig (Puerto Rico, locul 32 WTA, scor 6-0, 6-1.Marti vor evolua in primul tur celelalte doua romance de pe tabloul principal de simplu. Niculescu o va infrunta pe sportiva rusa Anna Blinkova (locul 189 WTA), in timp ce Ana Bogdan se va duela cu rusoaica Elena Vesnina (17 WTA), favorita 14.