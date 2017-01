Declaratie ingrijoratoare a Simonei Halep dupa infrangerea din primul tur de la Melbourne: "Posibil sa nu mai joc o perioada"

Simona Halep a fost invinsa de Shelby Rogers in mansa inaugurala a turneului de Mare Slem de la Antipozi, iar dupa meci a pus infrangerea pe seama unei accidentari, scrie gsp.ro."Sunt frustrata un pic de situatie, dar ce sa fac?! Nu pot schimba multe. Doar sa ma uit inainte. Se intampla. Tot ce vreau e sa fie bine cu genunchiul. Am luat antiinflamatoare inainte de meci, la fel si zilele trecute. Dar cand ai tensiunea meciului oficial, presiunea, lucrurile astea se resimt mai mult. Asa ca durerea a fost mai puternica si n-am mai putut face mare lucru", a spus Halep in conferinta de presa de dupa meci.Aceasta a continuat: "Nu pot sa spun prea multe despre cum am jucat, pentru ca n-am putut fi la nivelul meu cel mai bun. Cred ca e prima oara cand spun asta, ca din cauza durerii n-am putut face mare lucru. S-ar putea sa nu joc o perioada. Vreau doar sa ma fac bine, pentru ca genunchiul e foarte sensibil. E prima data cand am probleme la genunchi si vreau sa nu agravez", a spus Simona Halep, conform treizecizero.ro.