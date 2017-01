Irina-Camelia Begu, prima jucatoare romana calificata in turul al doilea al Australian Open

Begu va evolua in mansa a doua cu invingatoarea din meciul dintre Viktorija Golubic (Elvetia), locul 62 WTA, si Kristyna Pliskova (Cehia), locul 58 WTA. Jucatoarea din Bucuresti are palmares pozitiv cu ambele posibile adversare (1-0 cu Golubic si 2-0 cu Pliskova).Calificarea in turul al doilea este recompensata la AusOpen cu 80.000 de dolari australieni (56.000 de euro) si cu 70 de puncte WTA.Anul trecut, Begu a fost eliminata in primul tur. Cea mai buna perfomanta din cariera ei la Australian Open este calificarea in optimi, in 2015.Pana in prezent, Simona Halep, locul 4 WTA, a fost eliminata surprinzator de americanca Shelby Rogers, locul 52 WTA, dupa 3-6, 1-6, iar Patricia Maria Tig a fost surclasata de campioana olimpica Monica Puig (Puerto Rico), locul 46 WTA, cu 6-0, 6-1.Halep a fost primul cap de serie care a fost eliminat la aceasta editie, iar Tig prima jucatoare care a pierdut, la AusOpen.O a patra romanca, Sorana Cirstea, locul 78 WTA, va evolua tot luni, cu Irina Kromaseva (Rusia), dupa un meci aflat acum in desfasurare.Ultimele doua sportive din Romania prezente pe tabloul principal, Monica Niculescu, locul 32 WTA si Ana Bogdan, locul 125 WTA, vor juca marti.