Australian Open: Monica Niculescu si Ana Bogdan vor evolua marti

Ana Bogdan (125 WTA) vs Elena Vesnina (17 WTA), favorita 14/ al doilea meci pe acest teren.Monica Niculescu (locul 32 WTA) vs Anna Blinkova (Rusia, locul 189 WTA)/ primul meci pe acest teren.Romania are sase reprezentante pe tabloul feminin de simplu. Simona Halep (cap de serie numarul 4), Irina-Camelia Begu (favorita 27), Sorana Cirstea si Patricia Maria Tig joaca in primul tur in noaptea de duminica spre luni.- Editia cu numarul 105"Melbourne Park" - Australia, in perioada 16-29 ianuarie 2017.Eurosport.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Melbourne este de 9 ore. In momentul in care in Capitala este ora 08:31, la Melbourne este 17:31.