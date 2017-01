Americanul Jack Sock a castigat turneul de la Auckland - Al doilea titlu din cariera

Sock (24 ani) si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares al doilea sau titlu in circuitul profesionist masculin, dupa cel obtinut in 2015 la Houston, luandu-si totodata revansa in fata lui Sousa, care il invinsese in singurul lor duel anterior, anul trecut la Madrid.Jucatorul din Statele Unite a disputat si in 2016 finala turneului de la Auckland, impotriva spaniolului Roberto Bautista, insa a fost nevoit sa abandoneze in setul al doilea, la scorul de 6-1, 1-0 in favoarea adversarului sau, din cauza unor probleme medicale, potrivit Agerpres.