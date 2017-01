Australian Open: Organizatorii au anuntat programul primei zile/ Halep, Begu, Tig si Cirstea vor evolua luni

Simona Halep (favorita 4) vs Shelby Rogers (SUA - locul 57 WTA)/ primul meci de pe aceasta arena.Halep si Rogers s-au mai intalnit o singura data - la US Open, in 2015. Jucatoarea noastra s-a impus cu 6-2, 6-3.Sorana Cirstea (79 WTA) vs Irina Khromacheva (Rusia, locul 95 WTA)/ al treilea meci de pe aceasta arena.Patricia Maria Tig vs Monica Puig (Puerto Rico, locul 32 WTA)/ primul meci de pe aceasta arena.Irina-Camelia Begu vs Yaroslava Shvedova (Kazahstan, locul 41 WTA)/ primul meci de pe aceasta arena.De-a lungul timpului, Begu si Shvedova s-au mai duelat de doua ori in circuitul WTA, scorul fiind 1-1.Romania are sase reprezentante pe tabloul feminin de simplu. Ultimele doua jucatoare din Romania care nu-si cunoasteau adversarele, Monica Niculescu si Ana Bogdan, au aflat cu cine se vor confrunta in primul tur al competitiei din Australia.Niculescu se va duela cu rusoaica Anna Blinkova, locul 189 WTA. Va fi prima intalnire dintre cele doua jucatoare.Ana Bogdan, venita din calificari, o va intalni pentru prima data pe Elena Vesnina (Rusia, locul 17 WTA), cap de serie numarul 14.- Editia cu numarul 105"Melbourne Park" - Australia, in perioada 16-29 ianuarie 2017.Eurosport.Diferenta de fus orar intre Bucuresti si Melbourne este de 9 ore. In momentul in care in Capitala este ora 08:31, la Melbourne este 17:31.