WTA Hobart: Raluca Olaru si Olga Savchuk, castigatoarele probei de dublu

Raluca-Ioana Olaru si Olga Savchuk au invins cu scorul de 0-6, 6-4, 10-5, dupa o ora si 29 de minute.Pentru succesul de la Hobart, Olaru si Savchuk vor primi cate 280 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 12.300 de dolari.Raluca-Ioana Olaru si Olga Savchuk au ajuns si saptamana trecuta in finala la Shenzhen, dar au fost invinse de perechea Andrea Hlavackova/Shuai Peng (Cehia/China).Raluca Olaru si-a trecut in palmares al saselea sau titlu WTA de dublu din cariera, dupa cele obtinute la Taskent in 2008 (alaturi de ucraineanca Olga Savchuk) si in 2016 (alaturi de turcoaica Ipek Soylu), la Acapulco in 2011 (alaturi de ucraineanca Maria Koritteva), la Nurnberg in 2013 (alaturi de rusoaica Valeria Solovieva) si la Linz in 2014 (alaturi de americanca de origine georgiana Anna Tatishvili).De asemenea, romanca a mai jucat opt finale WTA: in 2008 la Budapesta (alaturi de germanca Vanessa Henke), in 2013 la Katowice (alaturi de Solovieva), in 2014 la Nurnberg si Baku, ambele alaturi de Shahar Peer (Israel), in 2015 la Nurnberg (alaturi de Lara Arruabarrena) si in 2016 la Rabat (alaturi de germanca Tatjana Maria) si la Bol (Croatia), alaturi de aceeasi Ipek Soylu (Turcia), precum si in 2017 la Shenzhen (alaturi de Savciuk), potrivit Agerpres.