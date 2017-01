​WTA Hobart: Monica Niculescu, invinsa in finala de Elise Mertens

Niculescu a cedat dupa o ora si 14 minute.Pentru performanta reusita la Hobart, Monica Niculescu va primi 180 de puncte WTA si un cec in valoare de 21.400 de dolari.Elise Mertens, in varsta de 21 de ani, se afla la primul titlu din cariera si va primi 280 de puncte WTA si un cec in valoare de 43.000 de dolari."Vreau sa o felicit pe Elise, a avut o saptamana buna, sunt fericita ca am ajuns in finala, sper sa revin anul viitor si sa fac un pas in plus", a declarat Monica Niculescu, potrivit Digi Sport."Este uimitor, nu ma asteptam, nu va pot descrie cum ma simt in aceste momente, sper ca v-ati putut bucura de acest meci si cu siguranta voi reveni anul viitor", a spus si castigatoarea trofeului de la Hobart.Monica are in palmares trei titluri WTA la simplu, castigate in 2013 la Florianopolis, in 2014 la Guangzhou si in 2016 la Luxemburg. Ea a pierdut alte cinci finale, la Luxemburg (2011, 2012), Nottingham (2015), Seul (2016) si Hobart (2017).