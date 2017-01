Rafael Nadal afirma ca nu ii place stilul arogant al lui Donald Trump

"Ma aflam in Statele Unite cand Trump era in campanie", a explicat Nadal, intr-un interviu publicat vineri de cotidianul online El Espanol. "Este adevarat ca modul sau de a vorbi nu imi place. Nu este stilul meu sa fiu arogant", a adaugat acesta, recunoscand insa ca nu cunoaste "foarte bine politica americana". "Ca sa fiu complet sincer, trebuie sa recunosc ca nici cealalta optiune nu ma incanta", a adaugat Nadal, referindu-se la candidata democrata Hillary Clinton.Cu patru zile in urma, un alt tenisman, australianul Nick Kyrgios, mai obisnuit decat Nadal cu polemicile in afara terenului, si-a afisat si el opiniile anti-Trump. La un meci demonstrativ disputat in fata lui Nadal la Sydney, acesta a venit la o conferinta de presa cu un tricou pe care era prezentat presedintele ales al SUA cu coarne de drac si pe care scria "Fuck Donald Trump".Intrebat ce semnifica acest tricou, el a raspuns ziaristilor prezenti: "Cred ca nu e nevoie de explicatii".