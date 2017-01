Australian Open: Simona Halep vs Selby Rogers, printre cele zece meciuri din turul intai care nu trebuie ratate - Le Figaro

Eliminata in turul doi la Shenzhen, numarul 4 mondial are parte acum de americanca Rogers (pe care a dominat-o la singura intalnire din circuit, in 2015, in turul doi la US Open). Un meci-capcana pentru Simona Halep, care a avut numeroase neplaceri in primul tur la Melbourne (2012, 2013 si 2016, scrie Le Figaro.Novak Djokovic - Fernando VerdascoSerena Williams - Belinda BencicStan Wawrinka - Martin KlizanDusan Lajovic - Stéphane RobertTommy Haas - Benoit PaireKei Nishikori - Andrei KuznetsovMilos Raonic - Dustin BrownFeliciano Lopez - Fabio FogniniAna Konjiuh - Kristina Mladenovic.Australian Open 2017 - Editia cu numarul 105Locul de desfasurare: "Melbourne Park" - Australia, in perioada 16-29 ianuarie 2017.