Australian Open: Ana Bogdan, in ultimul tur al calificarilor

Cap de serie numarul 11 in calificari, Bogdan a invins-o in turul doi pe Ellen Perez (Australia), locul 634 WTA, scor 6-2, 7-6 (9/7), dupa o ora si 20 de minute de joc.Pentru un loc pe tabloul principal, Ana Bogdan va lupta cu invingatoarea meciului dintre Barbora Krejcikova (Cehia - locul 251 mondial) si Kai-Lin Zhang (locul 134 WTA si favorita 19 in calificari).Australian Open se desfasoara in perioada 16-29 ianuarie 2017.