Andy Murray va participa la turneul de la Queen's pana la finalul carierei - Va primi 800.000 de euro pentru fiecare editie

In schimbul participarii, Andy va primi 800.000 de euro pentru fiecare editie, indiferent de rezultatele din competitie.Aegon Championships de la Queen's face parte din categoria "ATP 500", se desfasoara pe iarba si are loc cu doar doua saptamani inainte de startul Wimbledon-ului, al treilea turneu de Grand Slam al anului.In varsta de 29 de ani, Andy Murray este considerat un model in Regat, iar organizatorii spera sa atraga mai multa lume spre practicarea tenisului.Liderul mondial a castigat turneul de la Queen's in anii 2009, 2011, 2013, 2015 si 2016.