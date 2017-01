Australian Open: Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu au ajuns in turul doi al calificarilor

Bogdan, cap de serie numarul 11 in calificari, a invins-o, in runda inaugurala, cu scorul de 3-6, 6-1, 6-4, dupa doua ore si trei minute, pe Arantxa Rus (Olanda), pozitia 177 in ierarhia mondiala.Buzarnescu a trecut, in primul tur, cu scorul de 7-5, 5-7, 6-2, dupa doua ore si 21 de minute, de Olga Govortsova (Belarus), locul 173 in clasamentul mondial.In turul secund al calificarilor de la Australian Open, Ana Bogdan o va intalni pe Ellen Perez (Australia), locul 634 WTA, care a invins-o, cu scorul de 6-3, 1-6, 7-5, de Tadeja Majeric (Slovenia), locul 207 in ierarhia mondiala, iar Mihaela Buzarnescu o va infrunta pe Olivia Rogowska (Australia), locul 275 WTA, care a trecut, cu scorul de 2-6, 6-2, 11-9, de Cindy Burger (Olanda), cap de serie numarul 21 si locul 138 in clasamentul mondial.Turneul de Grand Slam de la Australian Open se va disputa in perioada 16-29 ianuarie, la "Melbourne Park".