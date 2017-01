Australian Open: Cu cine vor juca Ana Bogdan si Mihela Buzarnescu in calificarile de la Melbourne

Cap de serie numarul 11 in calificari, Ana Bogdan va juca cu Arantxa Rus, intr-o partida care se anunta una echilibrata.Un meci considerabil mai greu va avea Mihaela Buzarnescu (541 WTA), impotriva jucatoarei Olga Govortsova (Belarus - 173 WTA).Cele doua jucatoare din Romania nu s-au mai intalni pana acum in circuitul WTA cu adversarele din calificarile primului turneu de Grand Slam al anului.Tragerea la sorti a tablourilor de simplu de la Melbourne va avea loc vineri, 13 ianuarie 2017.Australian Open va avea loc in perioada 16-29 ianuarie. Competitia va fi in direct pe Eurosport, iar cele mai importante meciuri vor fi LiveText si Livescore pe HotNews.ro.