Tenismanul roman Alexandru-Daniel Carpen, suspendat pe viata pentru trucare de meciuri

Unitatea de Integritate a tenisului a descoperit ca sportivul de 30 de ani a facut o propunere de corupere unui alt jucator, al carui nume nu a fost mentionat, in octombrie 2013.El a recunoscut acuzatia in 2015, dar doar acum a aflat de extinderea suspendarii, dupa ce ofiterul care l-a audiat a avut o anumita perioada la dispozitie pentru a decide suspendarea.Carpen a fost locul 1.088 ATP in 2007.Tot marti, fostul tenisman australian Nick Lindahl a primit o interdictie pe sapte ani si a fost amendat cu 35.000 de dolari de Tennis Integrity Unit, pentru trucarea unui meci in 2013.