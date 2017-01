Australian Open: Marius Copil, cap de serie numarul 15 in calificari - Meci cu locul 631 ATP in primul tur

Romania are un singur reprezentant in competitia de simplu. Copil a fost eliminat anul trecut in turul doi al calificarilor la Melbourne, in timp ce in 2015 a reusit cea mai buna performanta a sa: calificarea in turul doi, acolo unde a fost invins de Stanislas Wawirinka.Daca va trece de Bolt, Copil il va intalni pe invingatorul meciului dintre Matthias Bachinger (Germania - locul 473 ATP) si Franko Skugor (Croatia - locul 222 ATP).128 de jucatori se lupta pentru cele 16 locuri care vor duce pe tabloul principal al Grand Slam-ului. Cap de serie numarul unu este Radek Stepanek (38 de ani - Cehia, locul 102 ATP).Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, se va disputa in perioada 16-29 ianuarie 2017.