Maria Sharapova revine pe teren la turneul WTA de la Stuttgart: "Abia astept sa imi revad fanii si sa fac ceea ce iubesc"

Organizatorii competitiei de la Stuttgart i-au oferit Mariei un wild-card. Turneul se va disputa in perioada 24-30 aprilie.In varsta de 29 de ani, Maria Sharapova nu a mai jucat de la Australian Open 2016. La Antipozi, a fost eliminata in sferturi de Serena Williams."Nu as putea fi mai fericita decat sa revin in circuit la unul dintre turneele mele favorite. Abia astept sa-mi revad fanii mei extraordinari si sa fac din nou ceea ce iubesc" -Rusoaica s-a impus la Stuttgart in 2012, 2013 si 2014.Maria a fost depistata pozitiv cu meldonium la Australian Open, in ianuarie 2016, dar si la o testare in afara competitiei, la Moscova, in februarie 2016. Sportiva din Rusia a anuntat rezultatele testelor in cadrul unei conferinte de presa, pe care a organizat-o, la 7 martie 2016, la Los Angeles.Federatia Internationala de Tenis a decis la 8 iunie 2016 suspendarea Mariei Sharapova pentru doi ani, incepand cu 26 ianuarie, data primului test pozitiv.La 4 octombrie 2016, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus la 15 luni suspendarea de doi ani dictata de Federatia Internationala de Tenis jucatoarei ruse Maria Sharpova pentru dopaj. Astfel, ea va putea reveni pe teren din 26 aprilie 2017, informeaza News.ro.