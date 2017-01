​WTA Hobart: Monica Niculescu, in sferturile competitiei - A invins-o pe Kirsten Flipkens

A treia favorita a turneului, Niculescu (locul 40 WTA) a avut nevoie de o ora si 10 minute pentru a se impune.In urma acestei victorii, Monica a egalat situatia in meciurile directe: 3-3.In sferturi, Niculescu o va intalni pe invingatoarea partidei dintre Lucie Safarova (Cehia) si Risa Ozaki (Japonia).Pentru parcursul de pana acum, Monica va primi 5.900 de dolari si 60 de puncte in ierarhia WTA.Romania mai are o reprezentata la Hobart: Raluca Olaru a ajuns si ea in sferturile probei de dublu (face pereche cu Olga Savciuk, din Ucraina). Cele doua au dispus de perechea Kiki Bertens (Olanda)/Johanna Larsson (Suedia) - cap de serie numarul doi, scor 6-4, 6-2.