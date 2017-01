Francesca Schiavone se retrage din tenis la finalul anului 2017

"Acesta va fi ultimul meu an in circuit. Voi da totul pentru a arata ca timp de 19 ani am fost o jucatoare importanta", a declarat Schiavone.Francesca Schiavone a primit un wild-card la turneul de la Hobart (Australia), dar a fost invinsa, luni, cu scorul de 6-3, 6-2, in primul tur, de Jana Fett (Croatia), jucatoare venita din calificari si locul 340 WTA.In varsta de 36 de ani, Schiavone a castigat sapte turnee in cariera sa, cel mai important succes fiind la Roland Garros in 2010. Francesca a mai jucat finala de la Roland Garros in 2011, insa a pierdut in fata chinezoaicei Na Li.Cea mai buna clasare din cariera pentru Francesca Schiavone a fost locul patru, in 31 ianuarie 2011.Rio de Janeiro (2016), Marrakech (2013), Strasbourg (2012), Barcelona, Roland Garros (2010) Moscova (2009), Bad Gastein (2007).