Turneul WTA de la Hobart (Australia): Monica Niculescu si Abigail Spears, in sferturile probei de dublu

Niculescu si Spears, care au facut pereche in premiera, sunt principalele favorite ale probei si s-au impus intr-o ora si 15 minute.Cuplul romano-american si-a asigurat un cec de 1.820 dolari si 60 de puncte WTA, urmand sa joace in faza urmatoare a turneului tasmanian cu invingatoarele din meciul Demi Schuurs (Olanda)/Renata Voracova (Cehia) ¬ Pauline Parmentier (Franta)/Francesca Schiavone (Italia).Pe tabloul de dublu se afla si perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Olga Savciuk, finalista sambata la Shenzhen (China), care va infrunta in primul tur favoritele numarul doi, Kiki Bertens (Olanda)/Johanna Larsson (Suedia).Niculescu este calificata in optimi la simplu, urmand sa joace contra invingatoarei dintre belgianca Kirsten Flipkens si australianca Jaimee Fourlis.