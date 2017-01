ATP Doha: Novak Djokovic a castigat turneul si razboiul nervilor cu Andy Murray - Victorie de moral inainte de startul Australian Open

Ultimul act al competitiei de la Doha ne-a aratat din plin ca Andy si Nole isi merita primele doua pozitii din ierarhia mondiala. Meciul lor a fost un adevarata razboi psihologic, in care fiecare schimb a parut sa atarne de un fir imaginar de ata, pe care cei doi si-au dorit cu orice pret sa-l rupa cu ajutorul loviturilor, pentru a distruge echilibrul si pentru a inclina balanta in favoarea lor...A fost o adevarata batalie pentru fiecare "palma" de teren, pentru fiecare pozitie care sa ofere un avantaj cat de mic, sa deschida unghiurile castigatoare. Echilibrul primului set a fost rupt de Novak la 4-3 in favoarea sa, atunci cand s-a impus contra serviciului. Sarbul a castigat setul cu 6-3, dupa 49 de minute de tenis de un nivel foarte ridicat.Andy si-a aratat slabiciunile in momentele in care a fost obligat sa salveze mingi de break: presiunea si-a spus cuvantul, iar scotianul a comis duble greseli.Si in setul al doilea, tot Nole a fost cel care a reusit sa "doboare" acel fir imaginar de ata: a facut break-ul la 3-3, iar meciul a curs in favoarea sa pana la 5-3. Game-ul cu numarul noua a fost unul in care cel supranumit "Djoker" a ratat trei sanse de meci, iar adversarul nu a stat prea mult pe ganduri, a egalat la 5, iar apoi si-a adjudecat mansa cu 7-5, trimitand finala in decisiv, spre deliciul tribunelor care doreau si mai multa varsare de "sange", precum in arenele cu gladiatori.Momentul care a fost hotarator pentru castigarea setului decisiv a avut loc la 3-3, pe serviciul lui Andy. Scotianul (aflat intr-o defensiva disperata in unele momente) a returnat de mai multe ori "moale", iar Nole nu l-a iertat: break la zero. Sarbul a ajuns inca o data in situatia de a servi pentru castigarea trofeului la scorul de 5-4. Dupa un start ratat de game (0-30), Novak a revenit si a fructificat a patra sansa de meci (6-4). Finala a durat doua ore si 55 de minute.Ultimul act de la Doha a mai scos in evidenta un aspect care ar putea fi important in perspectiva AO: Andy a preluat cu brio (cel putin pentru moment) titlul neoficial de jucatorul cu cea mai buna defensiva din circuit tocmai de la Nole. Dupa ce in ultimele sezoane sarbul a facut diferenta in momentele cheie datorita deplasarii din spatele liniei de fund, scotianul a aratat sambata seara ca ar putea sa returneze in unele conditii chiar de pe scaunul arbitrilor sau din tribune daca este nevoie...Si totusi de ce este atat de important un titlu dintr-un turneu din categoria "250"? Raspunsul: Doha este turneul de incalzire pentru Australian Open - adevarata miza a inceputului de sezon. Este competitia care le arata acestor campioni nivelul la care se afla, unde si ce trebuie sa ajusteze pe ultima suta de metri...In plus, o victorie in fata rivalului ar aduce un plus de moral inainte de confruntarile de la Melbourne.Nu in ultimul rand, momentul este unul special in rivalitatea celor doi: Andy i-a "furat" locul 1 ATP lui Nole (dupa saptamani intregi de hegemonie) pe final de an, dupa ce l-a invins in finala Turneului Campionilor.In urma acestui succes, Novak Djokovic conduce cu 25-11 in meciurile directe cu Andy Murray. Este primul turneu castigat de sarb dupa victoria de la "Rogers Cup", din iulie 2016.Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, se va disputa intre 16 si 29 ianuarie 2017, la "Melbourne Park".