WTA Shenzhen: Katerina Siniakova, castigatoarea competitiei - A trecut in finala de Alison Riske

Aflata pe locul 52 in lume, Siniakova s-a impus dupa o ora si 18 minute.In varsta de 20 de ani, Katerina si-a trecut in cont primul titlu WTA. Pentru performanta de la turneul asiatic, Siniakova va primi 280 de puncte WTA si un cec in valoare de 163.260 de dolari, in timp ce Riske se va multumi cu 81.251 de dolari si 180 de puncte WTA.Competitia a fost dotata cu premii totale in valoare de 750.000 de dolari. In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep.