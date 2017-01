Lauren Davis a castigat primul titlul WTA din cariera, la Auckland

"Sentimentul este unul de nedescris, incredibil. Am reusit sa castig primul meu titlul WTA, sunt foarte fericita. Astept acest moment de cativa ani. Am avut doua finale pierdute in 2016, a fost descurajant si frustrant. A treia oara a fost insa cu noroc" -Aflata pe locul 61 in ierarhia WTA, Davis a castigat finala in doua seturi: 6-3, 6-1, dupa o ora si 13 minute.In 2016, Lauren a mai jucat doua finale, ambele pierdute: la Washington in iulie si la Quebec in septembrie. Competitia de la Auckland a fost dotata cu premii totale in valoare de 226.750 dolari.