VIDEO ​ATP Brisbane: Kei Nishikori si Grigor Dimitrov se vor intalni in marea finala

Dupa o ora si 43 de minute, Kei a trecut de Stan in doua seturi: 7-6(3), 6-3.A doua semifinala a adus un alt rezultat neasteptat: Grigor Dimitrov a reusit sa il invinga pe Milos Raonic - principalul favorit si campionul en-titre.Dupa ce vineri (n.r. 6 ianuarie) trecuse dupa un meci epuizant de trei seturi de Rafael Nadal, Raonic a fost depasit de Dimitrov in doua seturi: 7-6(7), 6-2. Disputa a durat o ora si 29 de minute.Nishikori si Dimitrov se vor intalni duminica in marea finala. Meciul va putea fi urmarit in direct pe Eurosport.Turneul de la Brisbane face parte din categoria "250", avand premii totale in valoare de $437.380.