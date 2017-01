WTA Brisbane: Alize Cornet si Karolina Pliskova, in finala competitiei

In penultimul act al competitiei din Australia, Alize Cornet a beneficiat de abandonul spaniolei Garbine Muguruza, favorita numarul patru, in primul set, la scorul de 4-1 pentru jucatoarea din Franta.Alize Cornet pierduse precedentele doua confruntari cu Muguruza, in 2012 la Bucuresti (semifinale) si in 2014 la Sofia.In cealalta semifinala, Karolina Pliskova, cap de serie numarul trei, a trecut de ucraineanca Elina Svitolina, a sasea favorita, scor 6-2, 6-4. Pliskova a castigat toate cele cinci partide de pana acum cu Svitolina, care a eliminat-o in sferturile turneului pe Angelique Kerber (locul 1 WTA).Pliskova si Cornet s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2013, in optimi la Guangzhou, victoria revenind atunci frantuzoaicei, scor 7-6 (4), 6-0.Ultimul act al turneului de la Brisbane se va desfasura sambata, de la ora 11:00. Partida dintre Alize Cornet si Karolina Pliskova va putea fi urmarita in direct la Digi Sport.