VIDEO ATP Brisbane: Milos Raonic, in semifinale dupa ce l-a invins pe Rafael Nadal

Partida a adurat doua ore si 23 de minute.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe este de 6-2 in favoarea jucatorului din Spania.In penultimul act al competitiei, Raonic il va infrunta pe bulgarul Grigor Dimitrov, cap de serie numarul 7, care a trecut de austriacul Dominic Thiem, al patrulea favorit, scor 6-3, 4-6, 6-3.1-Milos Raonic (Canada) - 5-Rafa Nadal (Spania) 4-6 6-3 6-47-Grigor Dimitrov (Bulgaria) - 4-Dominic Thiem (Austria) 6-3 4-6 6-33-Kei Nishikori (Japonia) - Jordan Thompson (Australia) 6-1 6-12-Stanislas Wawrinka (Elvetia) - Kyle Edmund (Marea Britanie) 6-7(2) 6-4 6-4Milos Raonic (1) vs Grigor Dimitrov (7)Kei Nishikori (3) vs Stan Wawrinka (2)Turneul de la Brisbane face parte din categoria "250", avand premii totale in valoare de $437.380.