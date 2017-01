VIDEO ATP Brisbane: Rafael Nadal s-a calificat in sferturi

Nadal a avut nevoie de 54 de minute pentru a se impune in fata lui Zverev.A fost prima intalnire directa dintre cei doi jucatori in circuitul ATP.In sferturile de finala, Nadal il va intalni pe canadianul Milos Raonic (3 ATP), principalul favorit al competitiei, care a trecut de argentinianul Diego Schwartzman (52 ATP), scor 6-3, 6-2.5-Rafael Nadal (Spania) - Mischa Zverev (Germania) 6-1 6-11-Milos Raonic (Canada) - Diego Schwartzman (Argentina) 6-3 6-24-Dominic Thiem (Austria) - Samuel Groth (Australia) 7-6(5) 6-37-Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Nicolas Mahut (Franta) 6-2 6-4Milos Raonic (1) vs Rafael Nadal (5)Dominic Thiem (4) vs Grigor Dimitrov (7)Jordan Thompson vs Kei Nishikori (3)Kyle Edmund vs Stan Wawrinka (2)Turneul de la Brisbane face parte din categoria "250", avand premii totale in valoare de $437.380.