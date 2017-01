WTA Brisbane: Angelique Kerber (locul 1 WTA), invinsa in sferturile competitiei din Australia

Svitolina a avut nevoie de o ora si 57 de minute pentru a se impune in fata liderului mondial.A fost a noua intalnire dintre cele doua jucatoare in circuitul WTA, scorul fiind 5-4 pentru Angelique Kerber.6-Elina Svitolina (Ucraina) - 1-Angelique Kerber (Germania) 6-4 3-6 6-33-Karolina Pliskova (Cehia) - 8-Roberta Vinci (Italia 3-6 6-2 6-24-Garbine Muguruza Blanco (Spania) - 5-Svetlana Kuznetsova (Rusia) 7-5 6-4Alize Cornet (France) - 2-Dominika Cibulkova (Slovacia) 6-3 7-5Elina Svitolina vs Karolina PliskovaGarbine Muguruza vs Alize CornetTurneul de la Brisbane se desfasoara in perioada 1-7 ianuarie si este transmis in direct la Digi Sport.