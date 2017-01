WTA Shenzhen: Agnieszka Radwanska, eliminata in sferturi de Alison Riske

Partida a durat o ora si 42 de minute.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 2-1 pentru jucatoarea din Polonia. Radwanska s-a impus ultima data in fata americancei chiar in finala editiei de anul trecut a turneului de la Shenzhen. Poloneza a castigat ultimul act cu 6-3, 6-2.8-Alison Riske (SUA) - 1-Agnieszka Radwanska (Polonia) 6-2 3-6 6-0Katerina Siniakova (Cehia) - Nina Stojanovic (Serbia) 6-3 6-43-Johanna Konta (Marea Britanie) - Kristyna Pliskova (Cehia) 6-4 6-7(11) 6-3.Alison Riske va juca in semifinale cu invingatoarea partidei dintre Camila Giorgi (Italia, locul 81 WTA) si Qiang Wang (China, locul 71 WTA), iar Katerina Siniakova o va intalni in penultimul act pe Johanna Konta.Turneu din categoria "International". Director: Nick Freyer. La "Longgang Tennis Centre" exista 32 de terenuri, iar centralul are o capacitate de 4000 de locuri si sistem "Hawk-Eye". In 2015, turneul a fost castigat de Simona Halep, iar la inceputul lui 2016 de Agnieszka Radwanska. La dublu, trofeul a fost cucerit in ianuarie de Monica Niculescu si Vania King.Turneul de la Shenzhen este dotat cu premii in valoare de 626.750 de dolari si se va desfasura in perioada 1-7 ianuarie 2017. Competitia din China este transmisa in direct la Digi Sport.